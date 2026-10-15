Момент «перемен» в России может наступить как через несколько лет, так и внезапно, а потому евроатлантистам нужно быть готовым к освоению русского пространства.
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