Компания S7 и власти Мурманской области договорились о создании судоремонтного предприятия

S7 Group планирует инвестировать в создание судоремонтного предприятия в Мурманске. Как сообщается на сайте Министерства информационной политики региона, соответствующее соглашение заключили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель совета директоров S7 Group Евгений Елин.
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