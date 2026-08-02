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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наджи Маршалл продлил контракт с «Далласом» на 3 года и 52,2 млн долларов

Наджи Маршалл подписал трехлетнее продление контракта с « Далласом ». По информации инсайдера Шэмса Чарании, 28-летний форвард заключил полностью гарантированное соглашение на сумму 52,2 млн долларов.

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