Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 ноября

Придется подстроиться под перемены, которые стучатся в дверь. Таро freepik.comПредстоящая неделя обещает быть весьма непростой, так ее питает Пятерка Воды, которая обещает разочарования в нами же придуманных идеалах.
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