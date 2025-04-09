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Военное обозрение

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Последний резерв. Формирования фольксштурма на одерском фронте в 1945 году

Последний резерв. Формирования фольксштурма на одерском фронте в 1945 году

Когда летом 1944-го войска антигитлеровской коалиции приблизились к границам Рейха, национал- социалистический режим стал предпринимать все усилия, чтобы оттянуть неминуемый конец.

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