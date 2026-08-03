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Соколов: Вюст сохранит курс Берлина в отношениях с Россией

Соколов: Вюст сохранит курс Берлина в отношениях с Россией

По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, вероятный преемник канцлера Германии Фридриха Мерца Хендрик Вюст не будет кардинально менять политику Берлина в отношении России.

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