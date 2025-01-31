🛣 Жители села Софиевка Симферопольского района жалуются на плохое состояние дорог Путь к храму, разбитый большегрузами и размытый дождями.
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🛣 Жители села Софиевка Симферопольского района жалуются на плохое состояние дорог Путь к храму, разбитый большегрузами и размытый дождями.