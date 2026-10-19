💦В поселке Кореиз под Ялтой произошло подтопление подвала частного дома из-за сильного потока с гор Напомним, что 19 октября в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, а также возможны подъём уровня рек и сход селей.
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