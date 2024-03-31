Израиль предложил расформировать БАПОР

ТЕЛЬ-АВИВ,1 апреля, ФедералПресс. Израиль предложил ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
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