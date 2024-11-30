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"Ельцин все пропил". Кравчук в Беловежье, оказывается, мечтал об Одессе - а получил даже Донбасс

"Ельцин все пропил". Кравчук в Беловежье, оказывается, мечтал об Одессе - а получил даже Донбасс

Многие считают главным виновником происходящего сейчас на Украине Хрущева, передавшего когда-то Украинской ССР Крым.

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