Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Со спонсорами Зенита надо провести беседу ...

Со спонсорами Зенита надо провести беседу ...

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Комментарии
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Елена Хараничева
Ой, принесет, как всегда в таких случаях, никому не нужное, неискреннее извинение, и отделается легким испугом!  Или небольшой штраф заплатит.  А за любое нехорошее слово в адрес России и ребят из СВО-да, сурово наказывать, чтобы ни у какой мраzи язык больше не поворачивался, что-то подобное сказать.
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16 час.
Николай Костоглодов
На СВО санитаркой на передовую
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13 час.
сергей максимов
Почему эта &quot;эскортница&quot; до сих пор на должности и при окладе?
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12 час.

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