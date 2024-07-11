Сотрудница "Зенита" назвала бойцов "Эспаньола" на СВО "фашистами" Сотрудница "Зенита" и РФС, Мария Александровна Измайлова, выдала: Для тех, кто не слышал, суть вопроса следующая.
Со спонсорами Зенита надо провести беседу ...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Хараничева
Ой, принесет, как всегда в таких случаях, никому не нужное, неискреннее извинение, и отделается легким испугом! Или небольшой штраф заплатит. А за любое нехорошее слово в адрес России и ребят из СВО-да, сурово наказывать, чтобы ни у какой мраzи язык больше не поворачивался, что-то подобное сказать.
Ответить
16 час.
Николай Костоглодов
На СВО санитаркой на передовую
Ответить
13 час.
сергей максимов
Почему эта "эскортница" до сих пор на должности и при окладе?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии