Со спонсорами Зенита надо провести беседу ...

Елена Хараничева

Ой, принесет, как всегда в таких случаях, никому не нужное, неискреннее извинение, и отделается легким испугом! Или небольшой штраф заплатит. А за любое нехорошее слово в адрес России и ребят из СВО-да, сурово наказывать, чтобы ни у какой мраzи язык больше не поворачивался, что-то подобное сказать.