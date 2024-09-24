Видеоэкскурсия по тоннелю у Биржевого моста, который упирается в синий забор. Корреспондент Мойки78 погулял под землей.
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Видеоэкскурсия по тоннелю у Биржевого моста, который упирается в синий забор. Корреспондент Мойки78 погулял под землей.