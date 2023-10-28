Возросло число жертв взрыва на шахте в Казахстане

В шахте остаётся 23 шахтёра.фото: t.me/qr_tjm--> Возросло до 21 число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде, сообщает 28 октября пресс-служба компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
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