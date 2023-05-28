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Базы России на Кубе — протест Госдепа США. Комментируем 3 дня назад

Базы России на Кубе — протест Госдепа США. Комментируем 3 дня назад

8,1K прочитали Новые порции протестных требований Госдепа США в адрес России, страх американцев на врожденном уровне — «страшные» русские базы на Кубе.

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