ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Элина Морозова
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Кто самая богатая супермодель мира? Вы удивитесь

Кто самая богатая супермодель мира? Вы удивитесь

The Sun опубликовал список самых богатых моделей мира (2023). К всеобщему удивлению, в топ-10 не попали многие востребованные модели современности, а рейтинг возглавила не одна из культовых моделей прошлого.

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