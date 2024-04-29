Кто самая богатая супермодель мира? Вы удивитесь

The Sun опубликовал список самых богатых моделей мира (2023). К всеобщему удивлению, в топ-10 не попали многие востребованные модели современности, а рейтинг возглавила не одна из культовых моделей прошлого.
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