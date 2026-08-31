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ФедералПресс

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Четверо екатеринбуржцев пострадали во время украинской атаки

Четверо екатеринбуржцев пострадали во время украинской атаки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, ФедералПресс. Четверо екатеринбуржцев пострадали во время налета украинских беспилотников на жилые дома, погибших нет.

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