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В кафе женщины набросились на детей из-за громкого разговора

В кафе женщины набросились на детей из-за громкого разговора

В одном из кафе Одинцовского района произошёл конфликт между взрослыми женщинами и детьми. По словам очевидцев, всё началось с замечаний из-за громкого разговора за столом, после чего словесная перепалка переросла в потасовку.

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