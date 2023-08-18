Бабло на зло. США готовятся воевать в Украине вечно

СК

Сергей Ковалев

деньги там давно не "прибыль". ибо понятие прибыль подразумевает наличие труда в новом товаре, откуда классическая формула Деньги - Товар - Деньги+. вчера товар, как способ трансформации труда в новые деньги из формулы выпал, стало Деньги - Власть - Деньги+++. но и это еще не всё, эти чудаки возжелали еще упростить формулу в "новом дивном мiре", пытаясь выстроить глобальную пирамиду власти, в которой остается только Власть, ибо а зачем птицам деньги? - спрашивал в своё время Василий Иванович в известном анекдоте. вот туда мiр и катили, - к абсолютной власти паразитирующего меньшинства, да какого меньшинства? - буквально единиц! над абсолютным большинством. в предлагаемой обертке т.н. инклюзивности заворачивается труд подай/принеси для человека служебного, освобожденного не только от какой бы то ни было собственности, но и человеческой еды, одежды, ..., - памяти по большому счету... но это к слову. по делу понятно, что кукловодам необходимо: а) притормозить этот мiр, поставив его на паузу (время!); б) придумать выход из ситуации, когда далеко не все "за". отсюда все эти перманентные конфликты, открытая ложь, пробирки Колина Пауэлла в Совбезе ООН, изменение сознания части населения с неокрепшим моСХом, готовым за печеньки Виктории Нуланд, а по сути Госдепа, на всё, включая продажу детей, собственных задниц и Родины... умеют, подлецы! что сказать...