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Какие знаменитости присутствовали на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Какие знаменитости присутствовали на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Звезды футбола и теннисисты стали гостями церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Бывший игрок "Челси" и "Марселя", известный футболист Дидье Дрогба прибыл на мероприятие со своей девушкой Габриэль Лемер.

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