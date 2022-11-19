Баринов о Галактионове: «Амбициозный и очень требовательный. «Локо» сейчас требовательность необходима»

Дмитрий Баринов рассказал о беседе с новым тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым. — С Галактионовым успели встретиться? Поговорить? — Поговорили, но уже в Новогорске, куда он приехал с молодежкой.
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