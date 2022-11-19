Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Баринов о Галактионове: «Амбициозный и очень требовательный. «Локо» сейчас требовательность необходима»

Дмитрий Баринов рассказал о беседе с новым тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым. — С Галактионовым успели встретиться? Поговорить? — Поговорили, но уже в Новогорске, куда он приехал с молодежкой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх