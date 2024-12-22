В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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