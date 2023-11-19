Раскрытие тайн Авдеевского котла: что происходит в настоящее время на Донецком направлении СВО Ирэн ОрлонскаяПо последним данным, опубликованным Министерством обороны Российской Федерации, российские войска успешно провели операции против техники и живой силы противника в 102 различных локациях.