Идеи пуровских школьников по обустройству учебных заведений отметили грантами

Старшеклассники Пуровска успешно защитили идеи в рамках «Ямальской проектной школы». На средства грантов в учебных заведениях обустроят зоны отдыха и разнообразят досуг, сообщили в администрации Пуровского района.
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