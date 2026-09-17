⚡️Все жители Крыма, у которых не было света более 48 часов, гарантированно получат компенсации за электроэнергию Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» подтвердил, что все граждане Республики Крым, подавшие заявления на получение выплат за электроэнергию, обязательно их получат.
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