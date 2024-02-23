МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Павлов
    Пусть теперь один хрен едят, без рыбки!Лондон идёт ва-ба...
  • Boris Borisov
    Вот видите ! Ведь, есть же хорошие новости. Есть !Немцы раскрыли ош...
  • Наталья Романенко
    Дай Бог чтобы так и было«Паззл Путина» со...

"Это взрыв, это взлом миропорядка". Медведев о конфискации активов РФ

"Это взрыв, это взлом миропорядка". Медведев о конфискации активов РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами, приуроченной ко Дню Конституции России© РИА Новости / Екатерина Штукина Вчера 6,4K прочитали Россия вряд ли сможет вернуть замороженные на Западе активы, но их конфискация разрушит правовой миропорядок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору