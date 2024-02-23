"Это взрыв, это взлом миропорядка". Медведев о конфискации активов РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами, приуроченной ко Дню Конституции России© РИА Новости / Екатерина Штукина Вчера 6,4K прочитали Россия вряд ли сможет вернуть замороженные на Западе активы, но их конфискация разрушит правовой миропорядок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.