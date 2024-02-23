"Это взрыв, это взлом миропорядка". Медведев о конфискации активов РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами, приуроченной ко Дню Конституции России© РИА Новости / Екатерина Штукина Вчера 6,4K прочитали Россия вряд ли сможет вернуть замороженные на Западе активы, но их конфискация разрушит правовой миропорядок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии