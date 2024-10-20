ИИ-чатботы стоят за последним трендом мемкоинов

ИИ-чатботы начинают играть все более важную роль в мире криптовалют.Пользователи часто прибегают к их услугам при разработке мемкоинов, доступной каждому через специальные платформы Пример Fi: Разработчики проекта создали собственный мем-токен $SHEGEN, который получил широкую популярность.