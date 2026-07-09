Актрисалар Орнелла Мути, Луселия Сантос Казанда кооперативлар җыенында – репортаж

Татарстан чираттагы халыкара вакыйгада катнашучы кунакларны кабул итә. «Казан Экспо» үзәгендә 33 илдән, Россиянең 70ләп төбәгеннән кулланучылар берлекләре җитәкчеләре, кооператив берләшмә вәкилләре – барлыгы 4 меңләп кеше «Кооперация яшьләре: тармак үсеше өчен ресурсларны берләштереп» халыкара кулланучылар коооперациясе форумына җыелды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии