НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

26 подписчиков

Актрисалар Орнелла Мути, Луселия Сантос Казанда кооперативлар җыенында – репортаж

Актрисалар Орнелла Мути, Луселия Сантос Казанда кооперативлар җыенында – репортаж

Татарстан чираттагы халыкара вакыйгада катнашучы кунакларны кабул итә. «Казан Экспо» үзәгендә 33 илдән, Россиянең 70ләп төбәгеннән кулланучылар берлекләре җитәкчеләре, кооператив берләшмә вәкилләре – барлыгы 4 меңләп кеше «Кооперация яшьләре: тармак үсеше өчен ресурсларны берләштереп» халыкара кулланучылар коооперациясе форумына җыелды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии