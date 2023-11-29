5 малоизвестных признаков общего дефицита В12, от которого страдают 85% пострадавших

По мнению врача, на устранение этих изнурительных симптомов могут потребоваться годы. Витамин B12 является важным питательным веществом, которое содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйца.
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