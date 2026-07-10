Итальянец Янник Синнер вышел в финал Уимблдона после победы над Джоковичем

Один из главных матчей на Уимблдоне в Лондоне завершился выходом Янника Синнера в финал турнира. Итальянский теннисист уверенно обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича в трех сетах с одинаковым счётом 6:4, 6:4, 6:4.