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FiNE NEWS

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Итальянец Янник Синнер вышел в финал Уимблдона после победы над Джоковичем

Один из главных матчей на Уимблдоне в Лондоне завершился выходом Янника Синнера в финал турнира. Итальянский теннисист уверенно обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича в трех сетах с одинаковым счётом 6:4, 6:4, 6:4.

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