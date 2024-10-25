Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Больше дюжины смешных и жизненных переписок

Больше дюжины смешных и жизненных переписок

В сети немало запоминающихся смс-фрагментов, которыми делятся ее пользователи. Согласитесь, что в архиве каждого из нас сохранились смешные переписки, в которых с юмором описаны повседневные ситуации? Для поднятия настроения мы решили собрать в единую подборку 15 скриншотов из переписок:1.

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