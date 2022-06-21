«Эти машины и так были убийцами, а сейчас они просто... Страшно. Эти машины нельзя выпускать». Известный автоблогер высказался о новой Lada Granta Classic'22

"Машины-убийцы" будут спасать жизни. АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Classic'22 для нужд медицинских учреждений России Напомним, на прошлой неделе в продажу поступила новая базовая версия Lada Granta Classic'22, которая лишилась не только ABS и подушек безопасности, но и иммобилайзера, модуля ЭРА-ГЛОНАСС и других полезных опций.