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«Эти машины и так были убийцами, а сейчас они просто... Страшно. Эти машины нельзя выпускать». Известный автоблогер высказался о новой Lada Granta Classic'22

«Эти машины и так были убийцами, а сейчас они просто... Страшно. Эти машины нельзя выпускать». Известный автоблогер высказался о новой Lada Granta Classic'22

"Машины-убийцы" будут спасать жизни. АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Classic'22 для нужд медицинских учреждений России Напомним, на прошлой неделе в продажу поступила новая базовая версия Lada Granta Classic'22, которая лишилась не только ABS и подушек безопасности, но и иммобилайзера, модуля ЭРА-ГЛОНАСС и других полезных опций.

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