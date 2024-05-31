Объемное каре на седые волосы: 15 омолаживающих идей

Объемное каре — это стильная и универсальная прическа, которая отлично подходит для седых волос. Эта прическа подчеркивает естественную красоту волос, добавляет объем и делает образ современным и элегантным.
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