Масленичная неделя началась у православных

Представитель Русской Православной Церкви игумен Мефодий (Зинковский) отметил, что духовный смысл Масленичной недели заключается в подготовке к Великому Посту, которое представляет собой постепенный переход к воздержанию от мяса.
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