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Царьград

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Генпрокуратура РФ контролирует дела обрушений мостов в Брянске и Курске

Генпрокуратура РФ контролирует дела обрушений мостов в Брянске и Курске

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль расследование инцидентов в Брянской и Курской областях. Обрушение моста в Брянске повлекло за собой крушение поезда, что привело к жертвам и пострадавшим.

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