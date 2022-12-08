На всю Россию школьники Уссурийска рассказали о путешественнике Владимире Арсеньеве

Школьники из Уссурийска присоединились к Всероссийскому конкурсу "Смотри, это Россия" (6+). Команда 8 "Б" класса гимназии № 29 сняла видеооткрытку, рассказав о легендарном путешественнике, ученом, именем которого назван 2022 год — Владимире Арсеньеве.
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