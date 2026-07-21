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Загородный дом Алексея Пиманова с бассейном и зимним садом: как устроен быт телеведущего в коттедже с необычной историей

Загородный дом Алексея Пиманова с бассейном и зимним садом: как устроен быт телеведущего в коттедже с необычной историей

Загородный дом известного телеведущего Алексея Пиманова, бессменного автора программы «Человек и закон», имеет необычную историю.

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