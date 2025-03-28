Пули со смещенным центром тяжести: реальность и мифы

Пули со смещенным центром тяжести известны любому более-менее осведомленному об оружии человеку. С ними связаны различные легенды, суть которых сводится к следующему: при попадании в тело пуля со смещенным центром тяжести начинает двигаться по хаотической траектории; попав, например, в ногу, такая чудо-пуля может выйти из головы.