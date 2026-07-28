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"Призываю вносить таких в чёрные списки". Стася Милославская рассказала, как стала жертвой мошенничества от агента актёров

"Призываю вносить таких в чёрные списки". Стася Милославская рассказала, как стала жертвой мошенничества от агента актёров

31-летняя актриса Стася Милославская рассказала, как актёрский агент Александра Чечевицына не вернула ей деньги, которые брала в долг.

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