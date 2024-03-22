В Татарстане вынесли приговор двум курьерам, укравших у пенсионеров более 900 тыс. рублей

В Казани прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении двоих 23-летних местных жителей. Один из них был признан виновным в пяти случаях мошенничества, а другой — в шести, передает «Татар-информ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии