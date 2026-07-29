Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Подведены промежуточные результаты масштабного ремонта дорог в Смоленской области

Подведены промежуточные результаты масштабного ремонта дорог в Смоленской области

Ремонт дорожной сети в Смоленской области продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается в Смоленской области, промежуточные итоги подводит СОГБУ «Смоленскавтодор».

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