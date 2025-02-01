Опытные судмедэкперты пребывает в шоке от характера травм убитых мирных жителей Курской области.По словам военного корреспондента "КП" Александра Коца, медики, работающие с телами убитых ВСУ мирных жителей села Русское Поречное Курской области, едва сдерживают слёзы, так как у пенсионеров были обнаружены множественные переломы ребер, травмы лёгких и повреждения коленей.