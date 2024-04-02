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"Обыкновенный терроризм": Киев сбросил на спящих людей килограммы взрывчатки. Детали атаки в Елабуге

"Обыкновенный терроризм": Киев сбросил на спящих людей килограммы взрывчатки. Детали атаки в Елабуге

Враг ударил двумя беспилотниками по общежитию, где размещаются студенты. На момент атаки люди спали. Уже сейчас появляются первые данные о том, чем на этот раз террористический киевский режим решил атаковать безоружное мирное население.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Инструкция, что надо делать при ракетной опасности: 1. Укрыться в комнате с несущими стенами или бомбоубежище 2. После того как непосредственная угроза снята, начать думать, почему так происходит и что я могу делать чтобы это прекратить 3. Начать изучать теорию Национально-освободительной борьбы 4. Участвовать в этой борьбеПока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Когда куев окажется во тьме? Лет эдак на 5? Или будем ждать от этих ублюдков пока они затерроризируют все население России?
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17 час.

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