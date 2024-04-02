Враг ударил двумя беспилотниками по общежитию, где размещаются студенты. На момент атаки люди спали. Уже сейчас появляются первые данные о том, чем на этот раз террористический киевский режим решил атаковать безоружное мирное население.
"Обыкновенный терроризм": Киев сбросил на спящих людей килограммы взрывчатки. Детали атаки в Елабуге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Алферов
Инструкция, что надо делать при ракетной опасности: 1. Укрыться в комнате с несущими стенами или бомбоубежище 2. После того как непосредственная угроза снята, начать думать, почему так происходит и что я могу делать чтобы это прекратить 3. Начать изучать теорию Национально-освободительной борьбы 4. Участвовать в этой борьбеПока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
Ответить
17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Когда куев окажется во тьме? Лет эдак на 5? Или будем ждать от этих ублюдков пока они затерроризируют все население России?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии