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"Мы в полной заднице". Демократы паникуют после провала Байдена на дебатах

"Мы в полной заднице". Демократы паникуют после провала Байдена на дебатах

Демократы в отчаянии от выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером — оно оказалось настолько слабым, что некоторые даже в задались вопросом: должен ли он оставаться кандидатом от партии.

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