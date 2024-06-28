"Мы в полной заднице". Демократы паникуют после провала Байдена на дебатах

Демократы в отчаянии от выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером — оно оказалось настолько слабым, что некоторые даже в задались вопросом: должен ли он оставаться кандидатом от партии.
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