Требовавшего извинений от Зеленского пресс-секретаря МИД Польши уволили

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, уволили.
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