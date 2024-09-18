Журналист Зыгарь* обжаловал статус иноагента

Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал статус иноагента во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Это уже вторая просьба отменить установленный российским Минюстом статус – в первый раз журналисту отказали.
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