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Журналист Зыгарь* обжаловал статус иноагента

Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал статус иноагента во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Это уже вторая просьба отменить установленный российским Минюстом статус – в первый раз журналисту отказали.

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