Военное обозрение

3 493 подписчика

Президент Украины опубликовал кадры якобы состоявшегося посещения позиций ВСУ на Артемовском направлении

Президент Украины опубликовал кадры якобы состоявшегося посещения позиций ВСУ на Артемовском направлении

В украинском сегменте интернета появились кадры, на которых запечатлено якобы состоявшееся на днях посещение президентом Украины Владимиром Зеленским передовых позиций ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх