Космонавты осмотрели место российской утечки на МКС европейским манипулятором

Космонавты посредством робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA) осмотрели место утечки теплоносителя из радиатора-теплообменника российского лабораторного модуля «Наука» на внешней поверхности Международной космической станции (МКС).
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