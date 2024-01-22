В России обострилась нехватка работников одной отрасли

По итогам 2023 года в России обострилась нехватка работников логистической отрасли. За этот период времени увеличился спрос на водителей грузового автотранспорта и складской техники, экспедиторов и курьеров, сообщает газета «Коммерсантъ».
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