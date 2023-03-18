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«Я прям обалдела»: Симоньян оценила слова Генпрокурора РФ касательно ревизии уголовных дел

«Я прям обалдела»: Симоньян оценила слова Генпрокурора РФ касательно ревизии уголовных дел

Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале оценила слова Генпрокурора РФ касательно ревизии уголовных дел по экономическим преступлениям.

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