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Царьград

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ММК отказывается от дивидендов за 2024 год: акции упали на 2,6%

ММК отказывается от дивидендов за 2024 год: акции упали на 2,6%

Акции Магнитогорского металлургического комбината упали на 2,6% после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год.

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